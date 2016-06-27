Адвокат: «Не будет лимита – и все команды станут покупать готовых игроков из-за рубежа»

Лимит , календарь , судьи , призовые , контракты , а о самом футболе
кто-нибудь подумал? Без детского футбола будем в г...не.
И вообще , пока у руля м'утко ничего нормального не будет!
Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат рассказал о том, как он относится к лимиту на легионеров в российском футболе.
– Виллаш-Боаш постоянно ругал лимит на легионеров. Утверждал, что ограничение убивает российский футбол.
– Не согласен. Чем больше россиян играет, тем лучше для сборной. А не будет лимита – и все команды станут покупать готовых игроков из-за рубежа.
– Но многие считают, что молодых российских игроков лимит развращает. Огромные зарплаты, гарантия места в составе…
– Слушайте, все зависит от тренера. У меня таких проблем с игроками почему-то не было. Ни в «Зените», ни в сборной.
– Однако есть пример Кокорина. Он отказался уходить в аренду из «Динамо» в «Арсенал», потому что не хотел продлевать контракт с бело-голубыми. Разве настоящий фанат футбола мог не использовать такой шанс?
– А что, он не мог быть счастлив в Москве, в своем клубе? Не мог быть доволен своим положением? Мы не знаем всех деталей. А как игрок Кокорин мне нравится.