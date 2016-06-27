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    Адвокат: «Не будет лимита – и все команды станут покупать готовых игроков из-за рубежа»

    Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат рассказал о том, как он относится к лимиту на легионеров в российском футболе.

    – Виллаш-Боаш постоянно ругал лимит на легионеров. Утверждал, что ограничение убивает российский футбол.

    – Не согласен. Чем больше россиян играет, тем лучше для сборной. А не будет лимита – и все команды станут покупать готовых игроков из-за рубежа.

    – Но многие считают, что молодых российских игроков лимит развращает. Огромные зарплаты, гарантия места в составе…

    – Слушайте, все зависит от тренера. У меня таких проблем с игроками почему-то не было. Ни в «Зените», ни в сборной.

    – Однако есть пример Кокорина. Он отказался уходить в аренду из «Динамо» в «Арсенал», потому что не хотел продлевать контракт с бело-голубыми. Разве настоящий фанат футбола мог не использовать такой шанс?

    – А что, он не мог быть счастлив в Москве, в своем клубе? Не мог быть доволен своим положением? Мы не знаем всех деталей. А как игрок Кокорин мне нравится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 08:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +544

      avera 27 июня 2016, 16:59

      Лимит , календарь , судьи , призовые , контракты , а о самом футболе
      кто-нибудь подумал? Без детского футбола будем в г...не.
      И вообще , пока у руля м'утко ничего нормального не будет!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 июня 2016, 09:13

      "будут покупать готовых игроков из-за рубежа", в противном случае будут за те-же деньги покупать "не доделанных" своих. Тогда не только внутренний чемп. оскудеет, но и на международной арене опустимся. Это как ввести заградительные пошлины на иномарки, пересадить всех на КАМАЗы и ждать, когда они начнут выпускать машины класса Вольво. В это случае, никогда.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 27 июня 2016, 09:02

      Единственное,с чем несогласен - не все смогут покупать хороших легов.Будет 2-3 команды,под завязку забитые Халками,Гараями и Промесами,у которых денег на них хватит,они и будут лидерство каждый год разыгрывать между собой,а остальные будут болтаться,в лучшем случае,в середине таблицы,надеясь иногда зацепиться за ЛЕ,играя с русским костяком и средними легами.Ну и где пресловутая конкуренция?Только добьют её остатки!

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ZENIT GOAL 27 июня 2016, 13:01

      А есть ли конкуренция в Испании?

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 27 июня 2016, 08:53

      Вот именно Дик,всё зависит от тренера и от КЛУБА - это КЛУБ платит игрокам зарплаты,а не лимит.Если бы некоторые клубы,пользуясь своим материальным превосходством, не перетаскивали у конкурентов лидеров,давая им эти самые зарплаты,то зажравшихся не было бы и с десятью лимитами.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 июня 2016, 08:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Адвокат мы тебя уважаем но не лезь в нашу кухню лимит должен быть на всяких тупых легионеров которых у нас в ЧР великое множество а вот настоящих можно пересчесть по пальцам Чорлука Промес Халк Витсель Гарай Джуджак(его правда нет)ну может быть Плетикоса его тоже нет остальных просто не припомню да и не стоит зато всяких негритосов пруд пруди а накой они

      -4
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      Рейтинг: +67

      Lenine > Garrincha58 29 июня 2016, 11:19

      "на кой они"©
      Мукунку - хороший!

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