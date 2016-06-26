Петраков: «Кирилл Комбаров может играть на высоком уровне, я уверен в нем на все сто процентов»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о своем отношении к переходу в томский клуб защитника «Спартака» Кирилла Комбарова.

«Пригласить Кирилла Комбарова в «Томь» – это мое желание. Я его знаю достаточно хорошо, он при мне провел хороший сезон в «Торпедо», я считаю, что Кирилл может играть на высоком уровне. Я уверен в Комбарове на все сто процентов, он поможет нашему клубу», – отметил Петраков.

В минувшем сезоне Кирилл Комбаров провел 13 матчей за московский «Спартак», в которых отметился одной голевой передачей.