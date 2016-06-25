Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Амкар» объявил об уходе Геруса

    Вратарь «Амкара» Роман Герус покидает пермский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

    «У вратаря Романа Геруса закончился сроки действия контракта с «Амкаром». Футболист продолжит карьеру в другой команде. Руководство и тренерский штаб «Амкара» благодарят игрока за время выступления в стане «красно-черных» и желают успехов в дальнейшей карьере.

    Роман пришел в «Амкар» в 2012 году в зимнее трансферное окно и неизменно выступал за нашу команду следующие 4 сезона. Тем самым пермский этап карьеры стал самым продолжительным в его биографии. Всего за «красно-черных» в чемпионате и Кубке России провел 58 матчей, пропустил 68 голов. Является лучшим футболистом Края по итогам сезона 2014/15», – гласит сообщение пресс-службы «Амкара».

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11