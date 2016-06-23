Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» объявил о переходе Обухова в «Кубань»

    Нападающий «Спартака» Владимир Обухов продолжит свою карьеру в «Кубани».

    «Сегодня «Спартак» и «Кубань» достигли договоренности о переходе форварда Владимира Обухова в краснодарский клуб на постоянной основе.

    «Спартак» благодарит Владимира за время, проведенное с красно-белыми, и желает ему успехов», – сказано на официальном сайте московского клуба.

    Обухов является воспитанником «Спартака», за дубль которого он дебютировал в 2008 году. В первой команде Обухов сыграл пять матчей, а в прошлом сезоне с 11 голами стал лучшим бомбардиром «Спартака-2» в ФНЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 24 июня 2016, 17:17

      Беги, поросенок, беги!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ALEX@86 23 июня 2016, 22:49

      Всех воспитанников скоро продадут)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > VVM1964 24 июня 2016, 17:18

      И купите очередное бревно :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11