«Эвертон» включается в борьбу за Нани

Полузащитник «Фенербахче» Нани может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. «Эвертон» готов побороться за хавбека сборной Португалии наравне с «Валенсией» и «Интером». Англичане предлагают 8,5 миллиона евро за 29-летнего футболиста. Именно столько прописано в его контракте с «Фенербахче» в качестве суммы отступных.

В прошедшем сезоне Нани провел 28 матчей в чемпионате Турции, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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