«Ливерпуль» предлагает за Зелинского 14 миллионов

«Ливерпуль» продолжает следить за полузащитником «Эмполи». Права на Петра Зелинского принадлежат «Удинезе», но последние два сезона он провел на правах аренды в «Эмполи». В услугах футболиста также заинтересованы «Наполи» и «Рома».

Англичане готовы предложить за 22-летнего футболиста сборной Польши 14 миллионов евро. При этом известно, что «Наполи» и «Рома» оценивают такой трансфер в 10 миллионов. Медосмотр в «Ливерпуле» хавбек пройдет после Евро-2016.

В прошедшем сезоне поляк провел 35 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и столько же результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.