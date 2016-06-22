Денисов остается в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что клуб смог договориться с полузащитником Игорем Денисовым, который подтвердил свое намерение остаться с командой в ФНЛ.

«Денисов – в команде. Он лечится и остается играть в ФНЛ. У нас уже есть с ним договоренность. Игорь Денисов – игрок «Динамо» и будет вместе с командой пытаться подняться в Премьер-лигу. Мы на него очень рассчитываем», – сказал Орещук.

По итогам прошедшего сезона «Динамо» отправилось в ФНЛ. Это случилось впервые в истории клуба.