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Денисов остается в «Динамо»

22 июня 2016, 17:53
10

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что клуб смог договориться с полузащитником Игорем Денисовым, который подтвердил свое намерение остаться с командой в ФНЛ.

«Денисов – в команде. Он лечится и остается играть в ФНЛ. У нас уже есть с ним договоренность. Игорь Денисов – игрок «Динамо» и будет вместе с командой пытаться подняться в Премьер-лигу. Мы на него очень рассчитываем», – сказал Орещук.

По итогам прошедшего сезона «Динамо» отправилось в ФНЛ. Это случилось впервые в истории клуба.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Трансферы Динамо Денисов Игорь Орещук Роман
Комментарии (10)
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pandora777
1466607313
ничего себе , не ожидал от него такого
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acer2003
1466608654
Чего удивляться, у Гарика з/п также осталась, с ней можно и в региональной лиге играть
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Недовольный
1466610448
Шансы динамиков на повышение в классе в следующем году резко упали)
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кошмарик
1466610641
Эхх.. не удалось Динамо впарить денисова.. а ему что?? деньги идут и это главное.. что то не пишут ,что денисов пошел на существенное уменьшение зарплаты.. так что и Динамо и денисов будут делать мину что прям влюблены друг в друга..
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denisrebrikov
1466622796
На самом деле это хорошо, рад что Игорь с нами.
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Samov@r
1466629431
Вот вам и самый дорогой игрок ФНЛ
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yorgenbarenz
1466685348
Да,травма сбила "вал восторженных покупателей" за такую цену.Теперь он нафиг никому не нужен.Закономерный финиш склочного и горделивого человека.
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никита голоян
1466693998
такого интересного дурака страна еще не знала)))))))))))))))))))))
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