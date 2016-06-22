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Фильцов: «Галицкий все контролирует в «Краснодаре»

22 июня 2016, 13:27
4

Голкипер тульского «Арсенала» Александр Фильцов поделился своими впечатлениями от пребывания в составе «Краснодара», в котором он играл в 2013-2014 годах.

– Как быстро вам стало понятно, что «Краснодар» – прекрасный клуб?

– Сразу же. Буквально через пару дней. Там все работают как часы начиная от женщин, которые убирают за игроками. Каждая мелочь отлажена.

– Сергей Галицкий действительно все контролирует?

– Да. Как минимум раз в неделю приезжал на базу. После тренировок общался, с кем хотел, ходил по базе, следил за полями. А там четыре натуральных поля отличного качества – для России это вообще космос. И когда ты приезжаешь тренироваться условно на первое поле, женщины, которые следят за газонами, – их там человек пятнадцать – готовят его к тренировке, а потом сразу же подготавливают его к следующей. Аудитория «Краснодара» с каждым днем прибавляется. Сколько клуб настроил в Краснодарском крае манежей – и все занимаются у «Краснодара». Получается, и дети, и родители, и их знакомые – это уже болельщики клуба.

– Вы как-то говорили, что главная заслуга подъема «Краснодара» – это Олег Кононов. Он тренер, который больше мотивирует или тактически нагружает команду?

– Все присутствует: и мотивация, и тактика, и новшества всякие. Игра прошла, в раздевалке перед тренировкой по телевизору крутят нарезки с этого матча, и ты можешь, пока готовишься к занятию, для себя посмотреть, какие-то детали подметить. Еще включают моменты из Лиги чемпионов и европейских чемпионатов.

– Всегда интересно было: насколько вообще вратарям важно вникать во все, что объясняют на тактических занятиях?

– Всегда нужно понимать, как играет команда. Хотя бы для того, чтобы правильно начать атаку: катить защитнику либо выбивать, кто будет открываться, как действовать, если поймал мяч в руки, и так далее.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар Фильцов Александр Галицкий Сергей
Комментарии (4)
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maior-60
1466594786
Краснодар - будущее российского футбола. При таком подходе обязательно будут результаты. Будет хоть возможность в сборную игроков путных взять.
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sochi-2013
1466597330
Населения в Краснодарском крае, чуть меньше чем в Голландии и больше чем в Бельгии. Через пару, тройку лет, можно будет организовывать свой чемпионат. )))) Великобританию представляют 4 команды, а Россию будут 2.
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Серёга Краснодарский
1466597397
Взяли бы себе в штаты наши рфс-ы давно бы все начиная с сегодняшнего тренера сборной были бы в шею гнаны и евро было б поинтересней
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ljrljr0505
1466598870
я уже не раз писал: низкий поклон Галицкому, создавшему академию футбола в Краснодаре. Действительно, может дело с мертвой точки сдвинется. и свои кадры вырастят из талантливых детей..
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