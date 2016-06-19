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    Дмитрий Комбаров: «За последние годы Россию стали уважать во всем мире»

    Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о своей симпатии к президенту страны Владимиру Путину.

    — Вы с братом и Денисом Глушаковым участвовали в рекламе одежды «Вежливые люди». Вкладывались в проект или просто помогли друзьям?

    — Нас попросили прорекламировать, мы увидели, что это можно рекламировать. И согласились.

    — Вы поддерживаете президента или это только помощь другу?

    — И то и другое.

    — Почему вы поддерживаете Путина?

    — Основное, что нравится: за последние годы нашу страну стали уважать во всем мире. Не то что раньше было, когда смотрели как-то непонятно. Сейчас все с нами считаются и без нашего мнения никакие глобальные действия в политике не происходят. Но, если честно, я не сильно слежу за всем этим.

    — А во внутренней политике что нравится?

    — Тяжело сказать.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    19.06.2016 11:58
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 20 июня 2016, 16:44

      За последние годы Россию стали ненавидеть во всем мире.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 июня 2016, 11:02

      Так уважают в мире, что ни одной дружественной страны не осталось, включая
      Белоруссию и Казахстан.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      astaton 20 июня 2016, 00:04

      Алейничев возрадит СПАРТАК! СПАРТАК БУДЕТ во очередной раз ЧЕМПИОНОМ!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      astaton 19 июня 2016, 23:53

      смотрю футбол фр. швер. несколько печально.полны отстой.пойду пивка .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      astaton 19 июня 2016, 22:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАРТАК БЕСКОВА, РОМАНЦЕВА СУПЕР,кто возвраит?

      -4
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      Рейтинг: +402

      Tri 19 июня 2016, 21:24

      Власть поддерживают те, кто живет в достатке, и толпа недалеких людей которым тв промыло мозги, не имеющим собственного мнения. Надеятся надо не на власть, а на себя, лишь бы эта власть не мешала.

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 июня 2016, 18:21

      А во внутренней политике, одна коррупция. Ему сложно сказать.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 июня 2016, 15:23

      бред

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 июня 2016, 14:40

      А футбол тут причем???

      0
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      Рейтинг: 0

      astaton 19 июня 2016, 14:17

      политические игры должны быть вне спорта. ПУТИН В.В ,правильно говорит, что русская держава всегда великая и непобедимая. В футболе, клубном проблемы,в сборной ауикивается.Где ГАВРИЛОВ, ЧЕРЕНКОВ, РОДИОНОВ

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > astaton 20 июня 2016, 10:55

      Видел игру Ю.Гаврилова. Упаси бог. 80-90% передач неточно или в борьбу. Перехваливаете вы его сильно. Прямо легенда.

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