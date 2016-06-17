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    «Спартак» больше не нуждается в Паршивлюке. Игрок может перейти в «Локомотив»

    Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что россиянин больше не нужен красно-белым. В ближайшее время 27-летний футболист может перейти в «Локомотив».

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока обороны заинтересован также «Рубин».

    Напомним, что Паршивлюк выступает в составе «Спартака» с 2007 года. За это время он провел за московский клуб 157 матчей и забил три гола.

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    Источник: ТАСС

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    17.06.2016 18:11
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 18 июня 2016, 22:59

      Как же теперь Спартак без своей истинно "говорящей" фамилии?!...

      -1
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      Рейтинг: +10

      Sviuntus1922 18 июня 2016, 19:29

      УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА . В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ ПРО СПАРТАК , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ " ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ВЕДЬ ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ "
      -----------------------------


      P.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ , ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 18 июня 2016, 15:33

      Покурят бамбук и принимают решения.Иначе никак не объяснить

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 18 июня 2016, 13:32

      Ему уже 29а не27

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > семенчик 18 июня 2016, 13:46

      18.03.1989 (27)

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 18 июня 2016, 11:31

      Очень жаль. Как-то постепенно из кандидата в сборную и очень приличного правого защитника из-за травм и ещё чего-то превратился в ненужного. Однако возникает вопрос. А приходящие лучше?

      1
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      Рейтинг: +1810

      gor77 18 июня 2016, 09:55

      Цирк под названием спартак - продолжается. Что-то будет перед началом нового чемпионата! ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 17 июня 2016, 22:21

      на до его в Арсенал )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо хоть от балласта стали освобождаться.
      -------

      Не.
      По
      ка что не полностью.

      Из всего балласта наш футбол пока что освободился лишь от ФК Динамо. А вот когда следом рухнет в пердив и ФКСМ -- тогда дело пойдёт на поправку.

      -9
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      ...
      Рейтинг: +8013

      nik55 > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:17

      свисток--на горшок и спать

      4
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > nik55 17 июня 2016, 21:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Напиши эти строчки тридцать три раза, и к тебе придёт счастье )))

      -
      Интересно: вас там в Спартак по тупизне подбирают?
      Надо же придумать: пытаться удалить неприятного пользователя настолько детским способом.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:57

      Балласт у нас остался только один - зенит! Всем хорошо известно на какие деньги он существует. А строительство стадиона - вор на воре сидит, а сколько еще туда народных денег вбухают и сколько снова разворуют. Позор!!! Да после всего этого на этом стадионе трава должна быть красного цвета, от стыда! А если бы Газпром эти деньги действительно на народные нужды пустил, глядишь и тебе немного бы перепало на бесплатное лечение у психиатра. А то сидишь целыми днями и гадости строчишь, тут диагноз сам собой напрашивается. Ответ можешь не писать, отвечать не стану - бесполезно. Вот подлечишься, тогда и поговорим.
      Кстати, а на счет Динамо я с тобой согласен, ВТБ тоже народными денежками разбрасывался, а как только урезал финансирование клуба, результат не заставил себя долго ждать. Вот видишь и у тебя здравые мысли проскакивают, правда ты не в состоянии провести аналогии между зенитом и Динамо. Не отчаивайся, у тебя еще есть шанс стать человеком. Выздоравливай!!!

      7
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > Andrey160268 17 июня 2016, 22:36

      Andrey160268 СОГЛАСЕН +5

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 00:18

      ХВАТИТ БЫД,ЛО пиариться на ветках СПАРТАКА -иди на свои пустые ветки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2016, 20:52

      Хорошо хоть от балласта стали освобождаться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 17 июня 2016, 20:52

      жаль!

      -1
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