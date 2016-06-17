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  • Орлов: «Зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней команды»

Орлов: «Зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней команды»

17 июня 2016, 16:53
25

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу игры сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, что подопечные Леонида Слуцого сыграли вничью с Англией (1:1) и уступили Словакии (1:2).

– Давайте об игре сборной России. Есть ли свет в конце тоннеля?

– С выходом на замену Мамаева, Глушакова, Широкова появилась осмысленная игра впереди. А до этого… Французские коллеги тут заметили, что наша команда медленно двигается. И это справедливая ремарка. Человек отдал пас и стоит, ждет чего то… А почему бы не открыться? Какого-то слаженного механизма нет. Картинка не вырисовывается. И, конечно, тренер не угадал с составом.

– Имеете в виду Нойштедтера и Головина?

– Ну конечно! Вот скажите мне, зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней немецкой команды. Чем он принципиально отличается от российских футболистов этого амплуа?

– Регулярно играет в чемпионате Германии.

– В «Баварии"? Или, может быть, в Дортмунде? «Шальке», насколько я помню, давно ничего не выигрывает. Поэтому и победную психологию он не может привнести в нашу национальную команду. Если уж натурализовывать, то звезду европейского уровня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Шальке-04 Нойштедтер Роман Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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Legioner-05
1466171781
Куда Широкова дели вообще,лучше бы его выпустили
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Keeper161
1466171990
ЕСЛИ БЫ ВЕСЬ ЗЕНИТ НАТУРАЛИЗОВАЛИ ОН БЫ КОНЧИЛ ОТ СЧАСТЬЯ)
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Vit1991
1466172385
"Обычный игрок средней команды" - как и все игроки сборной, относительно европейских команд ))
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vladimir-7
1466172511
А, что орел с куриной попой на этот раз прав.
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Каратель помойников
1466173097
пригласили то ладно,зачем его в основе выпускают?-игрок то никакой
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GK_61
1466173734
Впервые умную вещь сказал.
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LokoBars
1466173737
Игрок провел в основе весь сезон в топ-клубе Германии, а то что Геннадий не может выговорить его фамилию это его проблемы!
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Тraumtanzеr
1466174288
Что вы от него хотели?Сыграл полтора матча в команде, которую никогда не видел, он блять отборочный даже не играл.Не понимаю коня, почему он его в основу выпускает, его наигрывать и наигрывать еще, это относится и к головину.
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ГераХэвиЛОКО
1466175446
Хорошо подмечено, что обычный игрок для средней команды.Это и есть уровень сборной
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АртурZaСМ
1466176541
Полностью согласен с Орловым по поводу того , что не двигаются нихр.на на поле игроки стоят и ждут мяча на блюдечке ... и по поводу Нойштедтера тоже согласен. После первой игры с англичанами всё с ним ясно было... обычный игрок коих полно в РФПЛ..., заменяющий его Глушаков на 2 головы сильнее... куда смотрит Слуцкий я вообще не пойму...
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