Орлов: «Зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней команды»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу игры сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, что подопечные Леонида Слуцого сыграли вничью с Англией (1:1) и уступили Словакии (1:2).

– Давайте об игре сборной России. Есть ли свет в конце тоннеля?

– С выходом на замену Мамаева, Глушакова, Широкова появилась осмысленная игра впереди. А до этого… Французские коллеги тут заметили, что наша команда медленно двигается. И это справедливая ремарка. Человек отдал пас и стоит, ждет чего то… А почему бы не открыться? Какого-то слаженного механизма нет. Картинка не вырисовывается. И, конечно, тренер не угадал с составом.

– Имеете в виду Нойштедтера и Головина?

– Ну конечно! Вот скажите мне, зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней немецкой команды. Чем он принципиально отличается от российских футболистов этого амплуа?

– Регулярно играет в чемпионате Германии.

– В «Баварии"? Или, может быть, в Дортмунде? «Шальке», насколько я помню, давно ничего не выигрывает. Поэтому и победную психологию он не может привнести в нашу национальную команду. Если уж натурализовывать, то звезду европейского уровня.

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