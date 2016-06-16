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    Рейнгольд: «Не хочу оскорблять Ещенко и Зобнина, но это не те футболисты, которые нужны «Спартаку»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» напрасно приобрел защитника Андрея Ещенко и полузащитника Романа Зобнина.

    «Зобнин? Трудно здесь что-то комментировать... Я много наблюдал за этим футболистом и ничего особенного в его игре не увидел. 3 миллиона за человека, который непонятно в какой футбол играет... Мне нечего сказать. Я абсолютно не понимаю, кто посоветовал руководству совершить этот трансфер, и на каком основании Зобнин был куплен «Спартаком».

    Переход Ещенко? Помню его еще по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи». Он был во многих клубах, но и здесь мне трудно что-то говорить. У меня возникают серьезные опасения в связи с этими приобретениями. Это не те футболисты, которые нужны «Спартаку». Не понимаю, кто советует их руководству. Не хочу оскорблять этих ребят и их игровые способности, но это не те футболисты, которые нужны красно-белым. Поэтому происходящего я не понимаю», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.06.2016 23:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 июня 2016, 10:00

      Мне одно интересно, кто делает эти покупки? Тренер, менеджмен, скауты??? Если из Зобича, в будущем, может что то и получится, но Ещенко?! Для Спартака 2 закупают что ли?

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > ufos73 17 июня 2016, 12:20

      Ну Ещенко хоть свободный агент, а Зобнин явно 3 лимона не стоит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 17 июня 2016, 08:22

      Для борьбы за пятое место сойдет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      ALEX@86 17 июня 2016, 07:39

      сомнительное усиление...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 июня 2016, 07:10

      мда, "усиление" от бога...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 июня 2016, 05:59

      у вас из года в год такие усиления)))нормально продолжайте в том же духе!)

      -1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 17 июня 2016, 05:09

      Когда что то не понимаешь, не повод высказываться публично. Ещенко нормально играет, и в сборной бы сейчас был на месте.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > slawianka 17 июня 2016, 11:21

      Ему 32 года,вот что самое главное. Спартаку же нужно обновлять состав,строить команду на ближайшие несколько лет. Для этого.по моему мнению.32-летние футболисты не подходят

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июня 2016, 01:38

      А какие будут теми? Месси? Так не поедет он в Россию, зараза такая...

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 июня 2016, 00:57

      Считаю, что оба игрока по делу. Ещенко сделает конкуренцию на фланге защиты, сейчас ее нет, Зобнин перспективен. Для тренера, который будет после Аленичева это хорошее подспорье.

      -2
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 17 июня 2016, 00:07

      А дед прав опять начали по всему миру шлак собирать

      8
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 июня 2016, 00:06

      Место в четверке гарантированно.

      1
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