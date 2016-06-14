Темников и Рыков подписали контракты с «Динамо», Леандро в команде не будет

Как стало известно «Бомбардиру», защитники Иван Темников и Владимир Рыков оформили свои отношения с московским «Динамо», подписав с клубом контракт на два года каждый.

По защитнику Сергею Терехову из астраханского «Волгаря» пока ничего не известно, так как игрок только на днях появился в расположении столичного клуба.

Полузащитник Александр Сапета уже прошел медобследование под присмотром врачей бело-голубых и в ближайшее время поставит свою подпись под соглашением с коллективом.

Отметим также, что информация о переходе в «Динамо» защитника нижегородской «Волги» Леандро не соответствует действительности. В московском клубе ничего не слышали о таком игроке.