Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Темников и Рыков подписали контракты с «Динамо», Леандро в команде не будет

Темников и Рыков подписали контракты с «Динамо», Леандро в команде не будет

14 июня 2016, 20:10
9

Как стало известно «Бомбардиру», защитники Иван Темников и Владимир Рыков оформили свои отношения с московским «Динамо», подписав с клубом контракт на два года каждый.

По защитнику Сергею Терехову из астраханского «Волгаря» пока ничего не известно, так как игрок только на днях появился в расположении столичного клуба.

Полузащитник Александр Сапета уже прошел медобследование под присмотром врачей бело-голубых и в ближайшее время поставит свою подпись под соглашением с коллективом.

Отметим также, что информация о переходе в «Динамо» защитника нижегородской «Волги» Леандро не соответствует действительности. В московском клубе ничего не слышали о таком игроке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо Темников Иван Сапета Александр Терехов Сергей Леандро Рыков Владимир
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФК Зенит всея Руси
1465927483
Ошибка всей жизни. Идти в Динамо - себя не уважать. Каким местом они думали -- просто загадка. Похоронили себя.
Ответить
Winter is comming
1465927812
Состав такой сварганят,что скоро во 2 дивизионе отметятся!Печально это всё.
Ответить
Mariner
1465932699
Блин, откуда столько внимания к ФНЛ? Я ваще не помню, кто там играет, а тут про одну команду постоянно новости идут.
Ответить
bacardi023
1465936011
слава богу леандро не будет, уровень второй лиги
Ответить
NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1465967040
не на 2 а на три
Ответить
Главные новости
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
2
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+