Ходжсон: «Никто не думал, что у нас возникнут проблемы с Россией»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после ничьей с Россией в матче группового этапа Евро-2016 поделился мнением об игре атакующей линии своей команды.

«Лаллана, Стерлинг и Кейн – это копия трезубца Стерлинг – Уэлбек – Руни, который мы использовали в отборочном цикле. Мы очень довольны всеми тремя, но не исключено, что в следующих матчах будем задействовать в нападении других, хотя на сегодняшний день они могут считаться нашими лучшими форвардами.

Если говорить о Руни, он провел хороший матч. Он старался. Многие старались. Да, мы могли сделать больше замен и добиться другого результата, но никто не думал, что у нас возникнут проблемы и мы упустим победу», – сказал Ходжсон.

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