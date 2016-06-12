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  • Ходжсон: «Никто не думал, что у нас возникнут проблемы с Россией»

Ходжсон: «Никто не думал, что у нас возникнут проблемы с Россией»

12 июня 2016, 09:11
30

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после ничьей с Россией в матче группового этапа Евро-2016 поделился мнением об игре атакующей линии своей команды.

«Лаллана, Стерлинг и Кейн – это копия трезубца Стерлинг – УэлбекРуни, который мы использовали в отборочном цикле. Мы очень довольны всеми тремя, но не исключено, что в следующих матчах будем задействовать в нападении других, хотя на сегодняшний день они могут считаться нашими лучшими форвардами.

Если говорить о Руни, он провел хороший матч. Он старался. Многие старались. Да, мы могли сделать больше замен и добиться другого результата, но никто не думал, что у нас возникнут проблемы и мы упустим победу», – сказал Ходжсон.

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Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Англия Россия Руни Уэйн Ходжсон Рой
Комментарии (30)
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CSKA №1
1465712283
У Англичашек вырвали ОЧКО !!!
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шеффилд таун
1465712372
соси редиску, сука!!!!
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МЕССІ
1465712607
ех англия как так в концовке играть
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Atom2020
1465713346
Это был хитрый стратегический план Слуцкого на игру: сначала вымотать соперника и усыпить его бдительность, а затем, достав из закромов наше секретное оружие - Васю Березуцкого, забить на 93 минуте ... Ребята в сборной установку выполнили просто на отлично ... весь матч даже виду не подавали, что умеют играть в футбол ... а потом Вася кааааак прыгнул-прыгнул ... кааааак забил-забил .... аж гордость взяла ))))))))
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marshal9
1465714784
с росией всегда у всех проблемы
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mdu86
1465715073
Вы не думали, а Вася знал!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465716081
Судья не заметил нарушения Березуцкого при прыжке -- толчок был.
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Даркуш05
1465720398
Пешком тоже можно очки набирать оказывается
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barbardir
1465721053
Наполеон с Гитлером тоже не думали...
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АртурZaСМ
1465723470
Гол в ворота России - имени Акинфеева... стенку выставил , а свой угол не закрыл... Техника всех игроков команды ниже среднего ни один из игроков Сб. России не может обыграть соперника один в один, скорости очень низкие не успевали за англичанами... Я так понял это установка тренера играть через Игнаша... так у него процент точных передач низкий, брака много так зачем играть через него?! В следующем матче вместо Щенникова нужно Комбарова ставить. Порадовал только итоговый счет...
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