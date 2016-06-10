Погребняк: «Калитвинцев – общительный, юморной»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк ответил на вопрос о возможных изменениях в команде и рассказал о знакомстве с новым главным тренером Юрием Калитвинцевым.

– Об изменениях говорить пока рано, а знакомство прошло обычно: команда поприветствовала нового главного тренера, похлопали ему. А, нет, даже не хлопали. Не до того было.

Будем это делать, когда что-то выиграем. Нам представили наставника и все. В работе уже есть определенные отличия, но об этом лучше спросить у ребят, которые сейчас с ним занимаются. Я пока работаю отдельно от команды, по своей программе.

– Какое первое впечатление произвел Юрий Калитвинцев?

– Общительный, юморной. Шутки он не запрещает, поэтому впечатления положительные. Думаю, при нем в команде будет раскрепощенная обстановка, – сказал Погребняк.