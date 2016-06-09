Алексей Попов: «В России исходы матчей могут решаться на уровне губернатора или мэра»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

– Еще одна проблема – это договорные матчи. Предлагали сдать?

– Возможно и предлагали, но я никогда в таком не участвовал, отказывался. Не хотелось впутываться в грязь.

– Помнится, что «Амкар» подозревали в чем-то таком некоторое время назад.

– Да, шли такие разговоры, но клуб сумел доказать, что ничего подозрительного там не было. Вообще у нас в жизни много что неправильно, а не редки и такие вещи, что исход противостояния решается на уровне губернатора или мэра. Футболисты могут даже и не знать о том, что все предрешено. Мы никогда такую информацию не узнаем точно.

– Идет матч, сможете понять, имеет ли он договорной характер или нет?

– Думаю, что нет. Может я как-то неправильно смотрю на все это? Просто как-то не думаю о таком в тот момент, когда нахожусь на футболе. Если заморочиться и пересматривать все несколько раз, то вероятно, что какие-то темные мысли и придут в голову. В футболе ведь вообще столько казусов случается. Я сам столько раз забивал в свои ворота немыслимые голы, хотя всегда хотел побеждать.

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