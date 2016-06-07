«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Боруссией» Д о трансфере Обамеянга

«Манчестер Сити» надеется приобрести у дортмундской «Боруссии» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что манкунианцы ведут переговоры как с руководством немецкого клуба, так и с самим игроком.

В минувшем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» 49 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Обамеянга составит «Манчестер Юнайтед».