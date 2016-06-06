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  • Могилевец едет на сбор с «Зенитом», но хочет вернуться в «Ростов»

Могилевец едет на сбор с «Зенитом», но хочет вернуться в «Ростов»

6 июня 2016, 20:17
15

Полузащитник Павел Могилевец, который в прошлом сезоне выступал за «Ростов», отправится на сборы с «Зенитом».

«Мои права по-прежнему принадлежат «Зениту». Еду на первый сбор командой. Мне позвонил начальник команды и сказал, что 15 июня Луческу всех собирает на базе. Там, вероятно, будет разговор. Поэтому поеду на первый сбор с «Зенитом», а дальше посмотрим.

Курбан Бердыев перед моим отъездом из Ростова сказал, что в «Зенит» пришел хороший тренер, который вникает во все мелочи и любит работать с молодыми игроками. Посмотрю, что будет на первом сборе, но я не скрываю, что мне хочется продолжить работу с Курбаном Бердыевым в «Ростове», – заявил Могилевец.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Могилевец Павел
Комментарии (15)
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007_BOND
1465236599
Бердыев рулит!
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Игорь-КЭМЗ
1465237211
В зените больше перспектив для него
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geragera
1465239181
что он из себя строит аж смешно :))да пусть валит раз хочет с бердыевым . правильно говорил Петр 1 рыжих в армию не брать ибо это шельма
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Tri
1465241385
"любит работать с молодыми игроками" - раньше писали, что Луческу не то, что работать, даже не разговаривает с ними.
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андрей андреев
1465242116
Так это,где Бердыев? Чё то тишина...
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Zeff
1465246600
И играть тебе в Ростове всю жизнь.
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kazak1975
1465246966
Дело не в "Зените" и бердыеве, а в ЛЧ.
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sprint5
1465269252
лучше играть чем сидеть на скамейке
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hmelarj
1465289006
дома лучше))
Ответить
vgarakh
1465295119
Возвращайся в Ростов!!!
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