Могилевец едет на сбор с «Зенитом», но хочет вернуться в «Ростов»

Полузащитник Павел Могилевец, который в прошлом сезоне выступал за «Ростов», отправится на сборы с «Зенитом».

«Мои права по-прежнему принадлежат «Зениту». Еду на первый сбор командой. Мне позвонил начальник команды и сказал, что 15 июня Луческу всех собирает на базе. Там, вероятно, будет разговор. Поэтому поеду на первый сбор с «Зенитом», а дальше посмотрим.

Курбан Бердыев перед моим отъездом из Ростова сказал, что в «Зенит» пришел хороший тренер, который вникает во все мелочи и любит работать с молодыми игроками. Посмотрю, что будет на первом сборе, но я не скрываю, что мне хочется продолжить работу с Курбаном Бердыевым в «Ростове», – заявил Могилевец.