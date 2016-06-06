«Тоттенхэм» просматривал Промеса в матче за сборную

«Тоттенхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса, сообщает Daily Mail. Представители английского клуба во главе с Маурисио Покеттино побывали на товарищеском матче сборной Голландии с национальной командой Ирландии, которая состоялась 27 мая в Дублине (1:1). Промес провел на поле все 90 минут матча.

Напомним, на днях 24-летний игрок заявил, что он открыт для предложений. Действующий контракт Промеса со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.