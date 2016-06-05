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    Промес: «Переговоры о новом контракте со «Спартаком» пока остановлены»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что переговоры с клубом о новом контракте в настоящее время приостановлены. Голландец отметил, что хотел бы попробовать что-то новое в своей карьере.

    «Сейчас я открыт для новых вызовов. Мы вели со «Спартаком» переговоры, но в данный момент они пока остановлены. Любопытно, чем это продолжится. Я буду спокойно дожидаться. Может быть, нам удастся прийти к компромиссу. Однако я не могу исключить того, что, возможно, настало время двигаться навстречу новым свершениям», – цитирует Промеса Voetbal Primeur.

    Напомним, нынешнее соглашение 24-летнего игрока действует до 2018-го года. В завершившемся сезоне Промес принял участие в 32-х играх во всех турнирах, отметившись 18-ю голами и семью результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 июня 2016, 14:30

      Нынешний контракт еще 2 года действует,так что время для переговоров есть,даже с избытком-непонятно,что он так рано дергается!

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      Рейтинг: +319

      семенчик 5 июня 2016, 14:13

      Очень жаль! Понятно, что рано или поздно он уедит,но ещё на это сезон очень нужен!

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