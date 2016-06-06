«Мордовия» проведет сборы в Саранске и Сербии

«Мордовия», которая по итогам прошедшего сезона покинула Премьер-лигу, будет готовиться к предстоящему сезону в Саранске, а также в Сербии.

C 6 по 17 июня команда проведет втягивающий сбор в Саранске. 18 и 19 июня игроки получат два выходных дня. На 20 июня запланировано углубленное медобследование, которое будет проходить уже в Москве.

С 21 июня по 4 июля запланирован учебно-тренировочный сбор в Сербии. Как и прошлым летом, свой тренировочный лагерь «Мордовия» разобьет в местечке Стара-Пазова – в спортивном центре футбольного союза Сербии.