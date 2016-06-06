Митрович: «У сборной России солидная команда»

Нападающий сборной Сербии Александр Митрович подвел итоги товарищеского матча с командой России (1:1).

«Мы играли против солидной команды. Получился жесткий матч, с большим количеством силовых контактов и беготни. Было много шансов, но результат получился для нас неплохим. Соперник позволил мне использовать свой шанс.

Пропущенный гол получили из-за своих ошибок, но в итоге мы счет сравняли. Это не так уж плохо в матче против команды, которая будет играть на чемпионате Европы», – цитирует Митровича Blic Online.