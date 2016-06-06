Милевский: «Суркис придумывал цифры, а я платил штрафы по 50 тысяч долларов»

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своих нарушениях спортивного режима.

«Кто не нарушал режим? Как будто в «Динамо» все пили воду и ложились спать в 12 ночи. Конечно, я нарушал режим, не скрываю. Но так, как об этом пишут, это уже чересчур.

Когда я нарушал, я за это платил деньги. Сколько? 50 тысяч долларов. Игорь Михайлович придумывал цифры. Мог сказать 60 – как у него настроение. Сегодня 50, завтра 60, послезавтра 30.

«Ааааа, ты мне должен «полтишок». Вопросов нет – забирайте. Только не надо кричать, портить настроение», – заявил Милевский в биографическом фильме «Миля».