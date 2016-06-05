Маркевич: «С президентом «Днепра» не общался, о дальнейшей судьбе клуба мне ничего неизвестно»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал кадровую ситуацию в команде, заявив, что ее уже покинули несколько ключевых игроков. При этом специалист отметил, что ему неизвестно, что будет дальше с днепропетровским клубом.

«У меня еще год контракта. Просто я не знаю, какой будет дальнейшая судьба команды. Не знаю никаких нюансов, у меня не было разговора с президентом, все пока молчат.

В то же время мне известно, что футболисты по одному уходят, причем те, без которых будет тяжело – и Шахов уже ушел, и Матос, и Матеус. Ситуация непростая», – сказал Маркевич.

Отметим, что следующим местом карьеры Матоса и Шахова станет ПАОК.