Смольников: «У англичан очень сильные и злые игроки»

Защитник сборной России Игорь Смольников рассказал о подготовке к чемпионату Европы, а также поделился впечатлениями от просмотра товарищеского матча между командами Англии и Португалии (1:0).

– Как чувствуете себя перед вторым контрольным матчем?

– Сейчас чувствуем себя, мне кажется, получше. Уже, что называется, подотпустило, ноги полегче. Перед первым матчем мы напряженно готовились, был недельный цикл нагрузок, и это чуть-чуть сказалось на игре с чехами. Но это было не столь важно, главное было – вытерпеть и выдержать темп игры.

– Ваши итоги первого тренировочного сбора?

– Выполнили все, что подготовил для нас тренерский штаб. А итоги будем подводить уже на чемпионате Европы. Будет видно, как подготовились.

– Сами чувствовали, что ноги тяжелые? Показалось, что в матче с чехами вы были далеки от оптимальной физической формы.

– Первые минут 15-20 было тяжело, потом разбегался. Не могу сказать, что чувствовал себя очень плохо. Но тут надо сравнить, посмотреть, как буду чувствовать себя в матче с сербами. Может, правда окажется, что с Чехией были уставшими.

– Тренеры уже говорили о целях в матче с Сербией?

– Нет. Сегодня будет теоретическое занятие, разберем игру с чехами в тактическом плане. А непосредственно установка будет перед игрой с сербами.

– Смотрели игру Англия – Португалия?

– Да. Плохо, что у португальцев было удаление, игра поменялась. Было бы гораздо интереснее, если бы составы были равные. Но что делать?

– Какие проблемы, на ваш взгляд, есть у англичан? Они большую часть матча играли в большинстве, а забили всего один мяч, и тот со стандарта.

– У них индивидуально сильные игроки, молодые, злые. Подбор игроков у них сейчас очень хороший.

– Знаете, кто у соперников по группе играет на левом фланге атаки?

– Лично не готовился, только вчера посмотрел Англию. Игроков, тем более английской сборной, мы и так видим, они выступают в ведущем чемпионате. Но пристально следить за ними именно в сборной – такого не было.