Ояла попрощался с «Тереком»

Финский защитник «Терека» Юхани Ояла попрощался с командой.

«Спасибо вам всем за последние три с половиной года. У меня появились в команде хорошие друзья, все игроки и сотруднии клуба были доброжелательны ко мне. Желаю вам всего наилучшего, респект всем!» – сказал Ояла.

У футболиста закончился контракт, который клуб не стал продлевать. Ояла выступал за «Терек» с 2013 года. За это время он провел лишь 25 игр.

«Полностью раскрыть свой талант и провести большее количество игр футболисту помешали травмы. Желаем Юхани Ояле удачи в карьере и всего самого хорошего!» – говорится в заявлении «Терека».