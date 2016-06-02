Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юран: «Футбол в России – любительский, игроки избалованы деньгами»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче с чехами (1:2).

    – Нельзя не спросить про Росицки. Футболист фактически пропустил сезон, а сегодня был на поле чуть ли не лучшим. Как такое возможно?

    – А вот это очень показательно! Человек не играл, а на фоне сборной России был лучший. Гол забил классный. О чем тут можно говорить? Не питайте иллюзий. Росицки – профессионал. Ему надо отдать должное. Снять шляпу перед 35-летним футболистом!

    – А ведь он ровесник Аршавина.

    – Я всегда говорил, у нас футбол – любительский.

    – Как это?

    – А вот так. Любительский. Отношение такое. Люди разбалованы деньгами. Жизнь удалась: селфи, самолеты, все такое. А поэтому у нас многие и заканчивают в 32 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2016 07:14
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 2 июня 2016, 10:31

      А если не платить больших денег,тогда последние "любители" разбегутся! Не от хорошей жизни ввели лимит,а убери его и за сборную начнут выступать одни юниоры-только ни на какие финальные турниры в этом случае сборная играть не сможет! Во времена Юрана сколько было неплохих футболистов,которые могли со стандартов,с дальних дистанций могли забивать чуть ли не через матч! А сейчас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 2 июня 2016, 10:05

      Так и есть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 2 июня 2016, 09:58

      Всегда говорил, Бомжгазпром убьет футбол в России

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 2 июня 2016, 09:52

      Надо с этим что-то делать,а то не дело.Футболисты никакущие,а получают , как европейские

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      S.P.Q.R. 2 июня 2016, 09:43

      Во времена Сергея Николаевича чтоб заработать денег нужно было **** рвать сначала в России, потом на западе. А сейчас зачем что-то делать... И так платят...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 июня 2016, 09:35

      И я так всегда говорил!!!мудаки....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 2 июня 2016, 09:33

      Точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 2 июня 2016, 09:23

      всё по делу сказал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 июня 2016, 09:12

      Правда полная

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июня 2016, 09:05

      Прям в точку.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11