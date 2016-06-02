Юран: «Футбол в России – любительский, игроки избалованы деньгами»

А если не платить больших денег,тогда последние "любители" разбегутся! Не от хорошей жизни ввели лимит,а убери его и за сборную начнут выступать одни юниоры-только ни на какие финальные турниры в этом случае сборная играть не сможет! Во времена Юрана сколько было неплохих футболистов,которые могли со стандартов,с дальних дистанций могли забивать чуть ли не через матч! А сейчас?
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче с чехами (1:2).
– Нельзя не спросить про Росицки. Футболист фактически пропустил сезон, а сегодня был на поле чуть ли не лучшим. Как такое возможно?
– А вот это очень показательно! Человек не играл, а на фоне сборной России был лучший. Гол забил классный. О чем тут можно говорить? Не питайте иллюзий. Росицки – профессионал. Ему надо отдать должное. Снять шляпу перед 35-летним футболистом!
– А ведь он ровесник Аршавина.
– Я всегда говорил, у нас футбол – любительский.
– Как это?
– А вот так. Любительский. Отношение такое. Люди разбалованы деньгами. Жизнь удалась: селфи, самолеты, все такое. А поэтому у нас многие и заканчивают в 32 года.