Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полтавченко: «Не планировали удорожание стадиона «Зенита», проводили импортозамещение»

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о том, почему подорожало строительство нового стадиона на Крестовском острове. Напомним, на возведение арены было дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.

    «Мы не планировали удорожание, по максимуму старались провести импортозамещение. Но осталось много такого, чего в России не производят, и что придется закупать за рубежом, а за три года цены изменились очень сильно.

    Плюс сейчас изменились требования по безопасности у ФИФА и у структур, которые обеспечивают антитеррористическую безопасность. Появилась необходимость создавать дополнительные рубежи безопасности, приобретать дополнительное оборудование.

    Все эти работы на стадионе делаются и будут делаться в рамках соответствующих утвержденных проектов. Надеюсь, что это удорожание последнее», – сказал Полтавченко.

    По словам чиновника, новый стадион будет уникальным.

    «По большому счету, основной объем строительных работ на новом стадионе реально закончен ко Дню города – 27 мая. А объемы действительно огромные, металлоконструкций там – как четыре Эйфелевы башни, а бетона в 5,5 раз больше, чем в стадионе «Уэмбли». И такого стадиона – с раздвижной кровлей и выдвижным полем – на широте Петербурга больше нигде нет и вряд ли будет».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2016 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 2 июня 2016, 16:04

      Полтавченко: На широте Петербурга мне разжиться больше негде (как на стадионе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2016, 11:22

      Вот оно - импортозамещение в действии, чем гордится власть.
      И так во всем, включая продукты питания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 июня 2016, 11:01

      Успокойтесь детвора! Что вам важнее, бюджет города считать или иметь в ближайшее время лучший стадион в стране!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 > Bivaliy67 2 июня 2016, 11:14

      На самом деле, подсчитав сколько стоит 1 кв.метр стадиона, ты не пойдешь туда по причине невозможности находиться в такой золотой клетке!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > andr2112 2 июня 2016, 14:49

      Отряд не заметит потери...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 2 июня 2016, 09:59

      И этот туда присосался сто пудов.Видите ли импортозамещение.Так вы еще несколько лет протяните ,а там глядишь ещё новые слова напридумаете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2016, 08:42

      Ещё одна попытка оправдаться за перерасход на создание стадиона.
      Кто следующий? С.Иванов, Д.Медведев или В.Матвиенко (рюмка)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июня 2016, 08:30

      Импортозамещение в действии, все становится дороже и качеством похуже.
      Даешь импортозамещение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 2 июня 2016, 07:59

      А его вообще, когда-нибудь построят?????

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 2 июня 2016, 00:59

      рубли на евро и в офшоры ........

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11