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    Игнашевич: «Выход из группы – это задача-минимум»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил соперников по групповому этапу Евро-2016, который стартует 10 июня.

    «Все три игры будут важны – что за англичан, что за Уэльс, что за Словакию дают по три очка, но Англия – главный фаворит в нашей группе. Это команда, которая давно не добивалась больших успехов на крупных турнирах. Потому не сомневаюсь, что она будет сверхамбициозна и мотивирована.

    Словакия и Уэльс, есть ощущение, будут играть против нас вторым номером, имея в своем арсенале таких быстрых футболистов, как, например, Бэйл. В матчах против нас это действительно будет давать им силу, а потому надо будет тактически очень грамотно сыграть против них – против команд, которые будут весь матч обороняться и выбегать в быстрые контратаки. Здесь есть своя специфика, и, надеюсь, мы очень хорошо подготовимся к этим матчам.

    Цели на турнир не озвучиваются, но, думаю, все прекрасно понимают, что выход из группы – это задача-минимум, а дальше все во многом будет зависеть от жеребьевки. Если попадем на сильную сборную, условную Германию или хозяев французов, то победа в таком матче уже будет успехом. Многое будет зависеть от удачи», – считает Игнашевич.

    Сборная России стартует в турнире матчем со сборной Англии, который состоится 11 июня.

    Источник: УЕФА

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    01.06.2016 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 июня 2016, 17:51

      Он слукавил))) Выйти из группы и есть главная задача, хотя бы с 3-го места! Но и то не выйдут даже.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 1 июня 2016, 14:32

      Задача минимум должна быть не опозориться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 июня 2016, 13:38

      Так, ставки падают, совсем недавно один из сборников, не помню кто, называл задачей минимум полуфинал.
      Но здесь все по крайней мере ближе к истине.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 июня 2016, 13:23

      Помоему задача минимум у вас это не обосраться как всегда, а как максимум выйти из группы. Что в принципе не сложно с таким форматом.

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      Рейтинг: +105

      igorek25 1 июня 2016, 13:10

      Победа над Германией или Францией - успех и удача? Это из области совершенно невероятного. Чудеса бывают в на групповой стадии или товарищеских матчах, но на уровне плей-офф ЧЕ рассчитывать только на удачу не приходится....

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 1 июня 2016, 12:36

      Для вас это СВЕРХзадача максимум...

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