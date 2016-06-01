Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петржела призвал опасаться Крейчи

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выделил в составе сборной Чехии Ладислава Крейчи. Напомним, что сборной России предстоит встретиться с Чехией в товарищеском матче, который состоится в среду, 1 июня, в 19:00 по московскому времени в Инсбруке.

    – Кого в составе сборной Чехии следует больше всего опасаться россиянам?

    – Я бы отметил Ладислава Крейчи. Молодой парень, выступает очень здорово, постоянно нацелен на ворота, не боится обыгрывать один в один, обладает очень хорошей скоростью. Один из моих любимых футболистов.

    – Да, российские болельщики могут помнить его по матчам ЦСКА и «Краснодара» с пражской «Спартой».

    – Именно. Он сейчас самый дорогой игрок в «Спарте». Но пока его не хотят отпускать из Праги. Возможно, это случится после чемпионата Европы. Если проявит себя во Франции, цена сразу взлетит. Но я бы выделил не только Крейчи. Он – один из лучших.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 06:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11