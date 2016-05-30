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  • Кудряшов: «После работы с Бердыевым не могу сказать, что Карпин хороший психолог»

Кудряшов: «После работы с Бердыевым не могу сказать, что Карпин хороший психолог»

30 мая 2016, 18:24
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Защитник «Ростова» Федор Кудряшов вспомнил период своей карьеры, в котором он играл за московский «Спартак» под руководством Валерия Карпина.

– Карпин – полная противоположность Бердыеву?

– По сравнению с Курбаном Бекиевиечем, совсем другой. Кто-то считает его хорошим психологом, но после Бердыева не могу так сказать. Карпин пришел вместо Лаудрупа, когда мы проиграли «Москве». Эту игру мы смотрели два дня, разбирали каждый момент. В общем, Карпин дал понять, что нельзя играть так, как команда играла. Причем объяснял все это в своем стиле.

– Как?

– Короткими фразами на простом русском языке. Когда Карпин начал совмещать посты, ничего не изменилось. Заходишь в кабинет, а перед тобой сидит гендиректор, который закинул ноги на стол, курит и разговаривает матом. Честно, было дико и не очень приятно. При этом Карпин на тренировках был в таком порядке, что его можно было заявлять и ставить. Он точно смотрелся бы не хуже многих игроков. Бывало, мы с ним шли друг с другом в жесткие стыки, но он ни слова не говорил. Карпин ненавидел проигрывать. Что в карты, что в футбол. Когда бывали восстановительные тренировки для основного состава, он с нами играл в футбол со сближенными воротами. Зарубались прилично: если он проигрывал, начинал нормально так орать на свою команду.

– Какие хорошие воспоминания остались о Карпине?

– Когда он пришел на полгода после Лаудрупа, это была фантастика. Я впервые работал с тренером, который был настолько близок к команде. Поэтому в тот период команда так здорово играла, команда билась за Карпина. Каждый раз после игры был командный ужин, он приходил и общался на равных. Это был не тренер, а наш друг. Поэтому и такой результат показали. А потом, видимо, ему кто-то сказал, что надо соблюдать субординацию. Карпин просто стал обычным тренером, который пихал за все. То, что было позволено до, было запрещено после. Например, раньше мы могли выпить после игры пиво. После перемен – нет.

– Вы рассказали, что Карпин в «Спартаке» был разным. Когда Асхабадзе стал гендиректором, он тоже изменился?

– У меня с ним не особо заладились отношения. Когда Асхабадзе стал исполняющим обязанности генерального директора, он убрал из «Спартака» всех людей, которые когда-то над ним как-то смеялись или шутили. Юриста одного, например. Некрасиво обошлись с людьми, которые работали на кухне. Их вся команда любила и знала, женщины готовили прекрасно. Не знаю, за что, но их тоже убрали.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Армавир Кудряшов Федор Карпин Валерий
Комментарии (1)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1464622812
Панибратство бесперспективно по сути и в любом случае не могло принести плоды в следующем сезоне. Поэтому с субординацией или без нее результат один и тот же. И в тоже время нет ничего хуже таких резких перемен. Валера мог бы их сгладить, имей в лексиконе несколько других слов.
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