Агент: «Пока не знаю, где Павлюченко продолжит карьеру»

Агент экс-нападающих сборной России Романа Павлюченко и Павла Погребняка Олег Артемов рассказал о том, в каких клубах его клиенты продолжат свою карьеру.
– Есть ясность, где Павлюченко продолжит карьеру?
– Пока ничего нет. Посмотрим.
– Но точно не в «Кубани», так как с этим клубом у него контракт закончился?
– Не знаю. Посмотрим, может, «Кубань» предложит ему новый контракт? Я в «Кубани « пока ни с кем не общался. Давайте немного подождем по времени.
– Правда, что предметный интерес к Роману проявляет «Окжетпес»?
– Я не в курсе, не читал.
– Погребняк остается в «Динамо»?
– Давайте дождемся, кто в «Динамо» будет тренером.
– То есть все зависит от этого?
– У Павла действующий контракт с клубом. Что сейчас об этом рассуждать? Он должен выполнять действующие трудовые обязательства перед командой.