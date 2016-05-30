Агент: «Пока не знаю, где Павлюченко продолжит карьеру»

Агент экс-нападающих сборной России Романа Павлюченко и Павла Погребняка Олег Артемов рассказал о том, в каких клубах его клиенты продолжат свою карьеру.

– Есть ясность, где Павлюченко продолжит карьеру?

– Пока ничего нет. Посмотрим.

– Но точно не в «Кубани», так как с этим клубом у него контракт закончился?

– Не знаю. Посмотрим, может, «Кубань» предложит ему новый контракт? Я в «Кубани « пока ни с кем не общался. Давайте немного подождем по времени.

– Правда, что предметный интерес к Роману проявляет «Окжетпес»?

– Я не в курсе, не читал.

– Погребняк остается в «Динамо»?

– Давайте дождемся, кто в «Динамо» будет тренером.

– То есть все зависит от этого?

– У Павла действующий контракт с клубом. Что сейчас об этом рассуждать? Он должен выполнять действующие трудовые обязательства перед командой.