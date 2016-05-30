Лев: «У Германии были проблемы в защите, но главное, что обошлось без травм»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после товарищеского поединка со Словакией (1:3). Специалист отметил, что его подопечные слабо сыграли в защите, но при этом подчеркнул: главное, что команда обошлась без травм.

«Игра команды в атаке меня удовлетворила. Временами у нас получались интересные ходы, что влекло за собой создание моментов у ворот соперника, но если говорить об обороне… Скажу откровенно: мы вновь испытывали проблемы в защите. Мы давали Словакии слишком много пространства. Но самое главное, что сегодня обошлось без травм», – сказал Лев.