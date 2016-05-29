Кержаков: «Хочу завершить карьеру в «Зените»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков поделился своими планами на будущее после завоевания Кубка Швейцарии.

«Моя мечта – играть в футбол, я не хочу заканчивать. Я хочу играть в «Зените» и там завершить свою карьеру.



Хочу играть, пока есть силы. Есть ли цель выступить на чемпионате мира в России? Дай Бог. Это не от меня зависит, я играю и делаю все возможное. Завтра улечу в Санкт-Петербург. Отдохну какое-то время. Думаю, что в течение двух недель буду иметь представление, где продолжу карьеру.



Чемпионат Швейцарии – это было то, что мне было нужно на данном этапе, так как я много пропустил, как в игровом плане, так и в тренировочном. Я получил достаточно игрового времени. Мы играли с соперниками, которые показывают неплохой уровень и в Лиге Европы, и даже в Лиге чемпионов.



Матч с «Лугано» был моим последним за «Цюрих», – заявил Кержаков.

Отметим, контракт Кержакова с «Зенитом» истекает 30 июня.