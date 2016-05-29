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Кержаков: «Хочу завершить карьеру в «Зените»

29 мая 2016, 21:26
12

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков поделился своими планами на будущее после завоевания Кубка Швейцарии.

«Моя мечта – играть в футбол, я не хочу заканчивать. Я хочу играть в «Зените» и там завершить свою карьеру.

Хочу играть, пока есть силы. Есть ли цель выступить на чемпионате мира в России? Дай Бог. Это не от меня зависит, я играю и делаю все возможное. Завтра улечу в Санкт-Петербург. Отдохну какое-то время. Думаю, что в течение двух недель буду иметь представление, где продолжу карьеру.

Чемпионат Швейцарии – это было то, что мне было нужно на данном этапе, так как я много пропустил, как в игровом плане, так и в тренировочном. Я получил достаточно игрового времени. Мы играли с соперниками, которые показывают неплохой уровень и в Лиге Европы, и даже в Лиге чемпионов.

Матч с «Лугано» был моим последним за «Цюрих», – заявил Кержаков.

Отметим, контракт Кержакова с «Зенитом» истекает 30 июня.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Цюрих Зенит Кержаков Александр
Комментарии (12)
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koli4ka
1464548096
в зенит-2, самое там его место
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волчарик
1464549404
5-10 забьет даже выходя на замену а вот готов ли завершать карьеру за реальную зарплату вопрос
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RedWhiteFanS
1464555715
Оплати и заверши.
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sTiiiik
1464556043
Интересно возьмет его луческу в свой состав или же бразильцев потащит за собой
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Serjoga
1464556669
Хоти! Кто мешает хотеть?
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арейская
1464564558
Надеюсь Луческу от него не откажется
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Виталич
1464584087
взял бы не прогадал..он Кержаков в хорошей форме..
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andr2112
1464586169
Луческу - , надеюсь, тренер, который умеет ценить заслуги.
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kazak1975
1464598226
Это было бы правильно
Ответить
hmelarj
1464611438
как панов?
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