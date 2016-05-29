Симеоне: «Мне больно видеть горе людей, которые заплатили, чтобы приехать сюда»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1; 3:5 в серии пенальти).

«Прежде всего поздравляю «Реал». Они снова превзошли нас, на этот раз – в серии пенальти. Мы плохо начали матч, но на 20-й минуте сумели собраться. Мы могли сравнять счет в самом начале второго тайма.

Я не знаю, от какого поражения мне было больнее. Что действительно причиняет боль, так это видеть горе людей, которые заплатили, чтобы приехать сюда. Я чувствую себя ответственным за то, что не смог дать им то, чего они хотели. Это по-настоящему больно», – сказал Симеоне.