Погребняк: «Петраков звал меня в «Томь», но, скорее всего, это была шутка»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о том, зачем он звонил главному тренеру «Томи» Валерию Петракову.

«У нас с Валерием Юрьевичем Петраковым сложились теплые, дружелюбные отношения еще с тех пор, как я выступал за «Томь». Мой телефонный звонок был связан только с тем, чтобы поздравить его с выходом в Премьер-лигу и пожелать успехов в дальнейшем.

Звал ли он меня в «Томь»? Звал, но, скорее всего, это была шутка. Готов ли я вернуться в «Томь»? Я, конечно, почетный гражданин Томска, но о будущем пока говорить не готов», – сказал Погребняк.

За томский клуб футболист выступал в 2006 году.