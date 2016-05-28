Генеральный директор «Томи»: «Погребняк звонил нашему главному тренеру»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк звонил главному тренеру «Томи» Валерию Петракову, чтобы поздравить команду с выходом в РФПЛ. Об этом сообщил генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.

«Погребняк позвонил Петракову, поздравил команду с выходом в Премьер-лигу. Не знаю, о чем они еще могли говорить. О возвращении Паши в «Томь» говорить пока рано», – сказал Киселев.

Напомним, «Динамо» по итогам завершившегося сезона покинуло РФПЛ, а «Томь» добыла путевку в высший дивизион в переходных матчах.