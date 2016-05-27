Березуцкий: «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а соперники были как в Лиге Европы»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал попадание команды в первую «корзину» Лиги чемпионов.

«Да ладно! Мы теперь что, как «Зенит» будем играть в Лиге Европы? И соперники будут соответствующие? А то «Зенит» вроде бы в Лиге чемпионов, а при этом из года в год встречается с такими командами, что кажется, будто он выступает в турнире намного более низкого уровня. Вот у нас совсем другое дело. Вполне вероятно, что даже сейчас, находясь в первой корзине, мы вполне можем получить очень сложную группу», – заявил Березуцкий.