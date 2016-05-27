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  • Березуцкий: «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а соперники были как в Лиге Европы»

Березуцкий: «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а соперники были как в Лиге Европы»

27 мая 2016, 22:45
31

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал попадание команды в первую «корзину» Лиги чемпионов.

«Да ладно! Мы теперь что, как «Зенит» будем играть в Лиге Европы? И соперники будут соответствующие? А то «Зенит» вроде бы в Лиге чемпионов, а при этом из года в год встречается с такими командами, что кажется, будто он выступает в турнире намного более низкого уровня. Вот у нас совсем другое дело. Вполне вероятно, что даже сейчас, находясь в первой корзине, мы вполне можем получить очень сложную группу», – заявил Березуцкий.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Зенит Березуцкий Василий
Комментарии (31)
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KingRey21
1464378570
А то «Зенит» вроде бы в Лиге чемпионов, а при этом из года в год встречается с такими командами, что кажется, будто он выступает в турнире намного более низкого уровня.-Вася,да Бенфика по вам катком прошлась бы,хотя ты же в сборную мира должен входить и поэтому не допустил бы этого...
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Андрей Ермошин
1464380270
Тебе Васек, любые команды подавай, результат единый, максимум 3 место в группе, да и то с натяжкой, потому как это тебе не игра "в Чапаева".
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sidul1
1464380742
я присутствовал на их позорище в Лиссабоне,если бы не судья,цска не играли бы вообще в лч
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Ганнибал Лектор
1464381323
Даже примеры приводить не хочется. Единственное, пожелать хочу коням не обо$рацца в ЛЧ, а Зенит уж как-нибудь попылит в турнире "низкого" сорта. Да, непонятно все же, как такие сильные и Кубок разгромно проиграли?
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Garrincha58
1464382850
казлина березовая совсем распоясался ничего из себя не представляет а пистеть любит больше чем надо пасть свою бы закрыл у них что группа была сильней что ли Вольфсбург ПСВ МЮ и они 4 место заняли-ПААЗОРНИКИ! деревянные конифеи только анти рекорды устанавливаете в этом году опять обсеретеся
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kazak1975
1464382901
Этого дебила, видать, Кличко покусал. Такую же ... несёт.
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1bear
1464383478
хотел ответить жестко,но это и до меня сделали... ...желаю ЦСКА лёгкой группы "как в ЛЕ" - но уж если опять обделаетесь - не судите строго мои коменты -"оторвусь" от души...
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aziz96
1464388990
Мёртвый МЮ,Вольсбург без Де Брюйне и ПСВ которого Зенит по 3-0!"У нас совсем другое дело?","Сложная группа?" о чём он?Они даже с ПСВ не справились у которых,кстати тоже ушли Вэйналдумы и Депаи!
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olic29ivica
1464391779
Вася молодец, настоящий подрывник зеньковских пуканов)правильно надо им это напоминать периодически, а то забывают, и в отличие от ЦСКА 1/4 им еще не покорялась, три сезона у них группы лоховские и в 1/8 реалы с бавариями не попадались, но 1/4 им только снится
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B_A_IV
1464402956
о как оказывается, ну глянем как цска опять обделается
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