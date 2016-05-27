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  • Симеоне: «Участвовать в финале ЛЧ – фантастика, но выиграть его – еще лучше»

Симеоне: «Участвовать в финале ЛЧ – фантастика, но выиграть его – еще лучше»

27 мая 2016, 16:40
2

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что в финале Лиги чемпионов против «Реала» он ждет от своих подопечных только победы. Напомним, встреча состоится завтра на «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Матч будет очень напряженным, равным, особенно вначале. Благодаря наличию Каземиро, соперник умело перестраивается при потере мяча и наращивает оборонительный потенциал. Тот, кто выиграет единооборства в полузащите на ранней стадии, получит преимущество. «Реал» с учетом высокой техники футболистов, возможно, позволит себе играть более открыто.

Наш клуб, игроки, созданный нами коллектив раз за разом придумывают себя заново. Это самое ценное в этом клубе. Все работают над тем, чтобы развиваться, и это жизнь – ты работаешь, работаешь, работаешь, и в итоге достигаешь искомого.

Участвовать в финале – фантастика, но выиграть его – еще лучше. Это заставляет тебя мечтать о том, чтобы снова пережить такой момент. Конечно, это непросто. Нужно уметь собраться, постоянно стремиться к прогрессу, перестраивать состав, не теряя в самоотдаче, сохранять свои ценности и любовь к работе. Если ты продолжаешь усердно трудиться, то можешь добиться многого.

Мы не станем многое менять в своей игре, как не станет менять и «Реал». Он не сильно изменился с 2014 года, мы изменились больше, но сохранили структуру. Каземиро делает «Реал» куда более опасным на контратаках. Так эта команда действовала в полуфинале с «Манчестер Сити». Многие считают это неправильным, но не я. По ходу матчей бывают разные ситуации, но если предоставить «Реалу» пространство, он становится крайне опасен.

Мне нравится нести 113 истории на своих плечах. Мне нравится давление. Меня устроит только победа», – сказал Симеоне.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (2)
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meiram
1464419396
Очень качественный и достойный тренер! Желаю ему удачи в дальнейшей тренерской деятельности, независимо от результата сегодняшнего финала!
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diadushka
1464427939
Очень грязный тренер с гнилым стилем игры, который и прививает своим игрокам! Желаю ему неудач в дальнейшей его деятельности, а команде атлетико всегда поражений!
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