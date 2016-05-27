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    Петр Нойштедтер: «Зенит» или ЦСКА? А вдруг Бердыев возглавит «Спартак» и позовет сына туда?

    Отец полузащитника сборной России Романа Нойштедтера Петр прокомментировал информацию об интересе к его сыну со стороны «Зенита» и ЦСКА.

    «Зенит» интересовался Романом зимой, но не очень активно. А про ЦСКА от вас первый раз слышу. Сын не посвящает в эти дела, у него работают агенты, наверняка ему что-то подготовили. И сам Рома – взрослый человек и знает, что для него лучше. Сегодня только увидел, что сын стоит семь миллионов, это отличные деньги. Значит, парень что-то действительно может и хочет. А для меня главное, чтобы он был здоров.

    Хотел бы я, чтобы Роман продолжил карьеру в России? А почему нет? Это футбол, люди играют, развиваются. Решать все равно Роме. Не могу сказать, где предпочтительнее играть, в «Зените» или ЦСКА. Вдруг Бердыев примет «Спартак» и позовет Романа. Я сам жду, когда сын решит и скажет мне, где продолжит карьеру», – сказал Петр Нойштедтер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.05.2016 14:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 28 мая 2016, 06:15

      Он теперь в Германии легионер . А там на них лимит строгий)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 27 мая 2016, 20:57

      Не нужно переходить в РФПЛ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 мая 2016, 16:48

      Все может быть.

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      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2016, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Бердыр примет спортак,то это будет для него(Бердыра) крах, как
      тренера. Наверняка он не пойдет в этот свинарник. Ему в Ростове работы по горло и в ЛЧ, и РФПЛ.

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