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    Нету: «Организмы русских людей лучше подготовлены к водке, чем у меня»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился подробностями о своей фамилии, а также признался, что совсем не употребляет алкоголь.

    – Раз вы неплохо выучили язык, вы наверняка знаете, как переводится ваша фамилия?

    – Да, и поначалу постоянно откликался, когда слышал слово «нет». В команде над этим многие шутили, но сейчас все меня называют только по имени. К тому же Нету – это фамилия моего отца и она просто более известная. А мое полное имя – Луиш Карлуш Нову Нету.

    – В одном из первых интервью в России вы сказали, что русские пьют водку, как португальцы – воду.

    – Нет-нет, меня неправильно перевели! Во-первых, я говорил это в шутку, а не всерьез, во-вторых, имел в виду немного другое. Я пытался сказать, что ваши организмы лучше подготовлены к водке, чем у меня. Но это и неудивительно – ведь я совсем не пью алкоголь.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.05.2016 13:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +628

      somn 27 мая 2016, 18:06

      За это - одобряю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 27 мая 2016, 16:07

      А выглядит как раз наоборот...и играет так же.
      Пьяный мастер ©
      Бронзовый медалист ©

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 27 мая 2016, 15:49

      Задолбала клевета на русских, мол все алкаши.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Alek7183 27 мая 2016, 18:01

      Не все-но ооочень много

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > андрей андреев 28 мая 2016, 12:30

      Да не так и много, и не португальцу так говорить, меня это оскорбляет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 27 мая 2016, 15:19

      Ни пить, ни играть не умеет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2016, 15:14

      Тренироваться надо каждый день. А ты, как думал. Выпил, а поговорить, а подраться.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 мая 2016, 14:58

      Зато теперь хлещешь портвейн как компот

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 27 мая 2016, 14:26

      алкаши)

      -3
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