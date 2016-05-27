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    РФПЛ. «Томь» вышла в элиту, «Анжи» остался в Премьер-лиге

    В ответном переходном матче «Томь» на своем поле благодаря голам Евгения Башкирова и Валерия Чуперки обыграла «Кубань». Победа позволяет команде Валерия Петракова в следующем сезоне выступать в российской Премьер-лиге, тогда как клуб из Краснодара вылетел в ФНЛ.

    Во второй встрече «Анжи» был сильнее «Волгаря». Махачкалинцы решающее преимущество получили еще до перерыва – голы в ворота астраханцев забили Джордже Лазич и Янник Боли. После этого гостям необходимо было забивать три мяча, но сил у астраханцев не хватило даже на гол престижа. Более того, хозяева могли довести счет до разгромного, но Боли в втором тайме не реализовал пенальти.

    Чемпионат России. Премьер-лига. Переходные матчи

    Томь (Томск) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Башкиров, 57; 2:0 – Чуперка, 72.

    «Томь»: Солосин, Темников, Йиранек, Бендзь, Бордачев, Чуперка, Шарипов (Башкиров, 3), Пугин (Баляйкин, 84), Кузнецов,Баженов, Саная.

    «Кубань»: Беленов, Зотов, Армаш, Лобкарев, Шандао, Бугаев, Аподи (Букур, 74), Сантана, Якуба (Георгиевски, 83), Манолев, Майрович.

    Предупреждения: Аподи, 39; Бордачев, 45; Саная, 60; Беленов, 88; Букур, 90+2; Солосин, 90+3.

    Первая встреча – 0:1.

    Анжи (Махачкала) – Волгарь (Астрахань) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лазич, 7; 2:0 – Боли, 34.

    «Анжи»: Юрченко, Тигиев, Жиров, Лазич, Менса, Гасанов, Маевский, М. Мусалов, Амаду (Бериша, 67), Эбесилио (Джамалутдинов, 83), Боли (Абдулавов, 79).

    «Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Иванов (Газзаев, 76), Байрыев, Терехов, Лукьяновс (Сутормин, 67), Кренделев, Петрович, Коломийченко (Веркашанский, 76), Букия, Асильдаров.

    Предупреждения: Гасанов, 50; Байрыев, 65; Зуйков, 72; Газзаев, 87.

    Первая встреча – 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 20:50
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    Комментарии48
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    • ...
      Рейтинг: +28

      УРДАН 28 мая 2016, 00:13

      Анжи я люблю тебя

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 27 мая 2016, 23:43

      Двоякое чувство: падения Кубани не хотел, но зато сибирь наконец будет представлена в РФПЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь 27 мая 2016, 22:06

      Томь добро пожаловать обратно в РФПЛ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 27 мая 2016, 21:52

      всех кого тренировал румын теперь в ФЛН, ждем зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 27 мая 2016, 21:02

      Боли бьёт до боли))Ура,мы остаемся в рпл. С ПОБЕДОЙ!в новом сезоне надо бы играть получше.Удачи Анжи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 27 мая 2016, 20:54

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 27 мая 2016, 20:54

      С победой Томь и с возвращением!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 27 мая 2016, 20:51

      «Анжи» - «Волгарь» 2 : 0!!! Вот и всё! А теперь Евро 2016!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 27 мая 2016, 20:22

      Жаль Кубань, т.к. кубанское дерби было очень интересным и болельщики в Краснодаре хорошие, а Томь с победой и возвращением!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > leonard1984 27 мая 2016, 20:57

      Жаль клуб ФК Кубань тк этот клуб один из старейших в России...а вот абсолютно не жаль то руководство,которое сейчас в клубе...ужасное поведение в последние годы они демонстрировали,так что пусть в ФНЛ будут!По делом!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > sv1969 6 июня 2016, 22:46

      это точно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      TOMSK2010 27 мая 2016, 20:05

      ТОМЬ ТОМСК КРАСАВЫ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!НАКОНЕЦ МЫ В ЭЛИТЕ!!!

      5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > TOMSK2010 27 мая 2016, 20:57

      АМИНЬ!))

      0
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