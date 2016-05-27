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    «Ред Булл Зальцбург» и «Спартак» ждут Черчесова

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов этим летом может покинуть клуб, с которым он выиграл в минувшем сезоне «золотой дубль» – чемпионат и Кубок Польши, сообщает Legia.net. У 52-летнего российского специалиста есть предложения от с австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», а также от «Спартака», где он является альтернативой в случае срыва переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

    Ранее появилась информация о переговорах Черчесова и «Локомотива», которые сам тренер позже опроверг.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 08:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 28 мая 2016, 08:51

      Спартак его выгнал, а теперь зовет? смешно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      ivan941 27 мая 2016, 16:41

      федун оставь Диму а сам уходи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 мая 2016, 14:02

      Что за бред, какой Спартак? Верим в Диму!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 мая 2016, 12:53

      Если и менять Диму-то только на Бердыева-а так пусть тогда уж и сам тренерует.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 27 мая 2016, 12:50

      Пока это только слухи, однако напрягает. что упорно не рассматривают Аленичева, как тренера Спартака на следующий сезон. Да похоже он и сам не очень за это место цепляется. Братание с Арсеналом было не зря.

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 27 мая 2016, 11:31

      Оставьте Диму в покое,Черчесов был уже тренером....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > dudarik 27 мая 2016, 12:02

      Парни ну вы чё все так за Диму,Карпина за серебро и бронзу гнобили,а Дима еле еле пятое место взял и дайте Диме поработать,чё все хотят опять 5-8 место,а с Димой так будет,,,,ну не вырос он как тренер,,,,Возьмите Черчесова сразу выиграл и золото и кубок,Бердыев поднял команду из самых низов до ЛЧ,сразу видно результат

      0
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      Рейтинг: +51

      grihakr 27 мая 2016, 10:45

      оставьте Аленичева в покое,утка за уткой

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 27 мая 2016, 10:38

      зачем менять чемпиона? полякам приказали?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 27 мая 2016, 10:27

      и в итоге 31мая узнаем , что Аленичев так и останется у руля))) а все сплетни.. всего лишь сплетни.... коих во круг спартака всегда было много

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 27 мая 2016, 10:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотелось бы, чтобы тренировал "Спартак"

      -4
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