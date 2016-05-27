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«Ред Булл Зальцбург» и «Спартак» ждут Черчесова

27 мая 2016, 08:39
21

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов этим летом может покинуть клуб, с которым он выиграл в минувшем сезоне «золотой дубль» – чемпионат и Кубок Польши, сообщает Legia.net. У 52-летнего российского специалиста есть предложения от с австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», а также от «Спартака», где он является альтернативой в случае срыва переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Ранее появилась информация о переговорах Черчесова и «Локомотива», которые сам тренер позже опроверг.

Источник: Бомбардир.ру
Австрия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Трансферы Зальцбург Спартак Легия Локомотив Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Freyk
1464327811
Либо «Зальцбург», либо «Легия». Для Черчесова любой клуб в России — это шаг назад.
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vladik12
1464328266
Не надо в "Спартак". Это ни к черту и Стасу, и клубу.
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алекс88
1464330834
Если придёт в Спартак то через пол года максимум год будет уволен....как и все
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Павелий
1464331505
А что, вполне прикольно будет: Черчесов возвращается в Спартак и просит Титова стать играющим тренером. Но я за Аленичева в настоящий момент.
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семенчик
1464332660
Оставьте Аленечева!!
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VVM1964
1464333260
ЕСЛИ ВСЕ ТАК , ТО ВИДИМО С АЛЕНИЧЕВЫМ РЕШЕНО РАССТАТЬСЯ ПО ЛЮБОМУ , ОЧЕНЬ ЖАЛЬ !!!
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meiram
1464333522
Хотелось бы, чтобы тренировал "Спартак"
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Кинстифа
1464334035
и в итоге 31мая узнаем , что Аленичев так и останется у руля))) а все сплетни.. всего лишь сплетни.... коих во круг спартака всегда было много
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grihakr
1464335152
оставьте Аленичева в покое,утка за уткой
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Диктор
1464342835
Если и менять Диму-то только на Бердыева-а так пусть тогда уж и сам тренерует.
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