«Ред Булл Зальцбург» и «Спартак» ждут Черчесова

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов этим летом может покинуть клуб, с которым он выиграл в минувшем сезоне «золотой дубль» – чемпионат и Кубок Польши, сообщает Legia.net. У 52-летнего российского специалиста есть предложения от с австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», а также от «Спартака», где он является альтернативой в случае срыва переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Ранее появилась информация о переговорах Черчесова и «Локомотива», которые сам тренер позже опроверг.