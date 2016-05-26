Румменигге просит Гетце определиться с будущим

Генеральный директор «Баварии» Карл Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Марио Гетце должен подумать о своем будущем в Мюнхене.

Недавно 23-летний Гетце сказал, что хочет остаться в «Баварии» и продолжить развиваться под руководством будущего главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.

Но из слов Румменигге становится понятно, что чемпионы Германии хотели бы продать Гетце, которым активно интересуются «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». В Мюнхене не рассчитывают на Гетце как на игрока основного состава.

«Руководство «Баварии» уже встречалось с Гетце и Анчелотти. Клуб объяснил Марио сложившуюся ситуацию.

Гетце понял, что хочет клуб, и услышал мнение нового тренера. Теперь он должен для себя решить, хочет ли он получать регулярную игровую практику», – сказал Румменигге.