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    Зинченко не поможет молодежной сборной Украины

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко не сможет помочь молодежной сборной Украины в ближайшем матче против Македонии из-за травмы.

    «Я уже общался с Зинченко. У него микроповреждение, которое пока вообще не позволяет ему тренироваться. Ситуация такова, что Зинченко на протяжении нескольких дней должен будет полностью воздерживаться от тренировок, и это исключает его участие в матче с Македонией. Так что в расположение молодежной сборной Украины Зинченко не приедет – в сложившейся ситуации в этом просто нет смысла», – приводит слова главного тренера молодежки Александра Головко dynamo.kiev.ua.

    Ранее Зинченко не был включен в предварительную заявку сборной Украины для участия в Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 18:42
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