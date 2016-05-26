Александр Кержаков: «Предложений не имею, хочу продолжить играть в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, находящийся в аренде в «Цюрихе», заявил, что на данный момент ему не поступало предложений от каких-либо клубов. Игрок подчеркнул, что хотел бы продолжить свои выступления в составе сине-бело-голубых.

«У меня нет предложений ни от одного клуба. Мне сейчас не до этого. Впереди еще матч за Кубок Швейцарии.

Мое будущее? Я бы хотел играть в «Зените». Мой контракт с ним истекает в конце июня. В отпуск не поеду, пока не разберусь, где продолжу карьеру», – сказал Кержаков.

В прошедшем чемпионате Швейцарии Кержаков принял участие в 17-ти встречах, отметившись пятью забитыми мячами. Напомним. что «Цюрих» завершил сезон на последнем месте и покинул Суперлигу.