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  • Александр Кержаков: «Предложений не имею, хочу продолжить играть в «Зените»

Александр Кержаков: «Предложений не имею, хочу продолжить играть в «Зените»

26 мая 2016, 01:59
6

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, находящийся в аренде в «Цюрихе», заявил, что на данный момент ему не поступало предложений от каких-либо клубов. Игрок подчеркнул, что хотел бы продолжить свои выступления в составе сине-бело-голубых.

«У меня нет предложений ни от одного клуба. Мне сейчас не до этого. Впереди еще матч за Кубок Швейцарии.

Мое будущее? Я бы хотел играть в «Зените». Мой контракт с ним истекает в конце июня. В отпуск не поеду, пока не разберусь, где продолжу карьеру», – сказал Кержаков.

В прошедшем чемпионате Швейцарии Кержаков принял участие в 17-ти встречах, отметившись пятью забитыми мячами. Напомним. что «Цюрих» завершил сезон на последнем месте и покинул Суперлигу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (6)
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арейская
1464226565
Саша, лично я жду тебя в РФПЛ, пусть даже это будет и не "Зенит", хотя никаких препятствий сейчас уже нет, чтобы вернуться с сине-бело-голубым
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tanis 29
1464227244
вернись в динамо
Ответить
1bear
1464242982
Зенит 2
Ответить
Garrincha58
1464246195
ББББ
Ответить
nemolod
1464250240
Тут возможно два варианта: новый краткосрочный контракт с Зенитом или уход свободным агентом в другой клуб (в тот же Цюрих)!
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legendsofsails
1464278114
держись, Саша, не вешать нос!!!
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