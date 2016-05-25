Самуэль завершил карьеру

Экс-защитник сборной Аргентины Вальтер Самуэль решил завершить карьеру. В прошедшем сезоне 38-летний игрок защищал цвета «Базеля», приняв участие в 16-ти поединках швейцарского чемпионата и отметившись одним голом.

За свою карьеру Самуэль поиграл за такие клубы как: «Ньюэллс Олд Бойз», «Бока Хуниорс», «Рома», «Реал» и «Интер». В коллекции трофеев аргентинца – шесть титулов чемпиона Серии А, три кубка и пять суперкубков Италии. Помимо этого, защитник становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Аргентины Самуэль провел 56 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.