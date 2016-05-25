Могилевец: «Благодарен судьбе за то, что оказался в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец подвел итоги минувшего сезона, в котором его команда заняла второе место в чемпионате России, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

«Благодарен судьбе за то, что оказался в «Ростове». Именно этот факт самый яркий за прошедший футбольный год. Хочу сказать спасибо всем одноклубникам и тренерам за их отношение ко мне.

Сильно ли я изменился? Нет. Просто рядом появились новые друзья и надежные товарищи. А еще хотел бы отметить болельщиков «Ростова». Надеюсь, что самое лучшее у нашей команды еще впереди», – сказал Могилевец.