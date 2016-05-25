Петраков: «Матч в Томске не будет легкой прогулкой для «Кубани»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пообщался с журналистами после поражения в переходном матче РФПЛ с «Кубанью» (0:1). Напомним, что ответная игра состоится 27 мая в Томске.

«Думаю, что был достаточно хороший футбол. Понимаю, что зрители хотят видеть большое количество забитых голов, но мы в такой стадии, где команды играют более закрыто, более организованно. Наверно, и отсюда такой результат. Мы пропустили мяч после нашей грубой ошибки, но по содержанию игры, по моментам, я думаю, мы могли добиться ничьей. Футбол есть футбол.

Поэтому я доволен игрой и еe содержанием, у меня было на поле 11 бойцов, которые играли, старались, но, к сожалению, немножко не хватило обостряющих действий в атаке. Но думаю, что определенные выводы мы сделаем и постараемся, чтобы матч в Томске не был легкой прогулкой для Краснодара. Шансы перед вторым матчем? Если «Кубань» победила сегодня, наверно, у них предпочтительнее шансы. Но все-таки мы имеем в запасе домашнюю игру. Мы сделаем выводы и будем играть более организованно и в более атакующий футбол», — заявил он.